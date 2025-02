Der Sonntag ist im Sommer fest in der Hand der Schlagermusik. Das wird auch 2025 so bleiben, wenn Stefan Mross (49) im Ersten mit "Immer wieder sonntags" antritt und Andrea Kiewel (59) im ZDF den "Fernsehgarten" präsentiert. Zu letzterem hat der Sender jetzt die Planung für die kommende Saison veröffentlicht und alle Mottos bekannt gegeben.

Los geht es am 4. Mai 2025 mit dem traditionellen "Auftakt" auf dem Mainzer Lerchenberg. In den darauffolgenden Wochen können sich die Fans auf den "Hit Marathon" am 11. Mai und die Schweiz-Ausgabe am 18. Mai freuen, in der sich alles um den ESC drehen wird. Darauf folgen das "SchlagerDARTEN" am 25. Mai, "Ab in den Urlaub" am 1. Juni und der "Vintage Flohmarkt" am 8. Juni.