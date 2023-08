"Zom 100: Bucket List of the Dead": Ende erklärt

In der aktuellen Horrorkomödie "Zom 100: Bucket List of the Dead" auf Netflix wird ein ausgenutzter Büroangestellter durch die Zombie-Apokalypse angenehm überrascht und beginnt eine Liste mit 100 Punkten zu erstellen. Darauf steht, was er noch unbedingt machen möchte, bevor er womöglich selber zum Zombie wird.

Einige Punkte davon kann Tendo Akira tatsächlich abarbeiten, doch längst nicht alle. Daher wollen wir euch nun erklären, wie diese Realversion einer berühmten Manga-Reihe eigentlich endet und ob es womöglich auch eine Post-Credit-Szene gibt.