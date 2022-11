"Zorro": Dieser Star soll Antonio Banderas in der Rolle folgen

Hollywood-Schauspieler Antonio Banderas (62) hat verraten, dass er seinen Kollegen Tom Holland (26) für die Rolle des Zorro vorschlagen würde. "Ich habe mit ihm 'Uncharted' gemacht, und er ist so energiegeladen und lustig, und er hat auch diesen Funken", sagte Banderas "ComicBook" zu einem möglichen Remake der Filme. "Warum nicht?"

Sollte es zu einem neuen "Zorro" kommen, würde Banderas als der Held zurückkehren wollen und Holland die Maske feierlich übergeben. So hatte es bereits Anthony Hopkins (84) 1998 in "Die Maske des Zorro" gemacht. Don Diego de la Vega (Hopkins) übergab darin die Verantwortung zum Schutz der Armen und Schwachen an Banderas' Alejandro Murrieta. Er habe das bereits angeboten. "Ich sagte: 'Nun, wenn sie mich anrufen, um Zorro zu machen, würde ich das tun, was Anthony Hopkins im ersten Film getan hat, nämlich die Fackel an jemand anderen weitergeben.'"