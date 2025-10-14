Die Fortführung von "MA 2412" geht am 26. Oktober mit "Im Wald" und "In der Politik" weiter.

Mittlerweile ist auch schon wieder einige Zeit ins Beamten-Land gegangen, seit Alfred Dorfer und Roland Düringer ihr On-Air-Comeback als legendäre "MA 2412"-Beamten erlebten. Am 18. Dezember 2022 mit "Weber & Breitfuß" die ersten beiden 45-minütigen ORF-Specials "Auf Reha" und "Beim Film". Nun kehrt das Kult-Duo am Staatsfeiertag auf ORF 1 mit zwei weiteren Special-Folgen zurück: die Titel lauten "Im Wald" und "In der Politik".

Welche Stars sind in den Specials mit dabei? Zunächst sind "Weber & Breitfuß" ganz besonders geheimnisvollen Gefahren "Im Wald" ausgesetzt, danach werden sie auch zu einer geheimdienstlichen Verfolgungsjagd "In der Politik" einberufen. In weiteren Rollen treten Publikumslieblinbge wie Monica Weinzettl, Nina Proll, Andrea Händler, Julia Edtmeier, Johannes Silberschneider, David Jakob, Hary Prinz, Robert Reinagl, Rina Juniku, Patrick Seletzky und Stefan Puntigam in Erscheinung. Regie führte erstmals Peter Payer nach Drehbüchern des bewährten Duos Alfred Dorfer und Roland Düringer.

Wann sind die "Weber & Breitfuß"-Specials zu sehen? Die beiden neuen Specials werden von ORF 1 am 26. Oktober 2025 ausgestrahlt: Um 20:15 läuft "Im Wald", um 21:00 folgt "In der Politik". Danach sind auch eine frühere "Weber & Breitfuß"-Folgen als Dacapo zu sehen: Um 21:50 "Beim Film". Um 22:40 wirft schließlich beliebte ORF-Doku Reihe "Filmgeschichte(n) – MA 2412" noch einmal einen Blick hinter die Kulissen der österreichischen Kultserie.