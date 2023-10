War das schon die Phase, wo Du bewusst den Rückzug von der Konsumgesellschaft angetreten hast?

Das war zwar etwas später, hat aber schon langsam angefangen. Es hat eigentlich damit begonnen, dass ich über das eigene Sein nachgedacht habe und darüber, wer man eigentlich ist. Wenn dich jeder in diesem Land kennt, stehen dir alle Türen offen, aber nicht, weil sie dich so gerne haben, sondern weil man mit dir Geld verdienen kann.

Da stellt sich doch die Frage: Was ist, wenn das dann nicht mehr klappt, weil du das nicht mehr kannst, krank bist oder die Leute genug davon haben? Wer bist du dann eigentlich? Darüber hab ich mir also Gedanken gemacht und bin dann bis heute meinen Weg gegangen, indem ich genau das mache, was ich machen will und der äußeren Erscheinung nicht mehr so viel Wert und Wichtigkeit gebe.

Aber so richtig gehen lässt Du Dich ja auch nicht im Erscheinungsbild. Du schaust ja eh sehr vorzeigbar aus.

Nein, ich meine nicht, dass ich mich verwahrlosen lasse, sondern dass mir alles, was sich die andern über mich so denken, ganz einfach nicht wichtig ist. Wenn einer meint: "Das ist ein Trottel!", dann sagt er das halt, aber mir ist das wurscht. Weil ich meine Sachen einfach so mache, wie sie mir guttun. Das geht natürlich nicht immer. Manchmal muss man auch Kompromisse eingehen in gewissen Dingen – aber in der Regel klappt das schon. Ich tu heute das auf der Bühne, was ich gerne mache; das war schon vor fünf Jahren so und wird hoffentlich auch in zehn Jahren noch so sein.