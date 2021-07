"Operation Overlord": Ein Höllenspaß für Nicht-Zartbesaitete

Kino-Trailer sind so eine Sache. Sie sind heute oft auch unnötige Spoiler. Aber schließlich will niemand die Katze im Sack kaufen. Das ist wohl auch ein Grund für den Erfolg von Genrefilmen: Krimi, Thriller, Horror, Komödie, Kriegs- , Historien- und Liebesfilm, Science-Fiction, Fantasy und so weiter. Genres geben Orientierung. So weißt du, in welche Richtung die Reise im Kinosaal geht.

Schon klar. Aber was hat das Ganze jetzt mit "Operation: Overlord" zu tun?

Ganz einfach: "Operation: Overlord" ist ein großartiger Genrefilm. Anders als viele Filme, bei denen der Trailer schon die besten Szenen des Films beinhaltet und dann nur noch Enttäuschung folgt, gibt "Overlord" von der ersten Minute an ordentlich Gas. Aber in diesem Fall spoilert der Trailer schon zu sehr die spannende Wendung. Wer den Trailer nicht schaut, holt wohl das beste Kinoerlebnis für sich heraus. Zur Entscheidung, ob der Film dem eigenen Geschmack trifft: Wem Tarantinos "Inglourious Basterds" und ähnliche Kriegsfilme mit teilweise blutiger Action gefallen, der ist bei "Overlord" aus dem Hause von J. J. Abrams' Bad Robot goldrichtig.

Wem das noch nicht reicht, der liest jetzt einfach weiter.