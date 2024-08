Ach wie schön sie doch waren, die Zeiten, in denen es nur wenige Streamingdienste gab; in denen sich Nutzerinnen und Nutzer nicht mit Werbung herumschlagen mussten und sie ganz einfach ihr Passwort mit Familie und Freunden teilen konnten. Doch ebenjene Zeiten sind lange vorbei - und was Platzhirsch Netflix im vergangenen Jahr bei geteilten Konten vorgemacht hat, das macht Disney+ nun nach. Künftig geht auch die Streamingabteilung der Walt Disney Company aktiv gegen das Teilen von Passwörtern beziehungsweise Kundenkonten vor.

Wie alles begonnen hat

Bereits im Februar gab es Berichte, dass Disney+ sich an Netflix orientieren und das Teilen von Zugängen unterbinden möchte. Disney+ hatte damals Kundinnen und Kunden in den USA über Änderungen in den Nutzungsbedingungen des Dienstes informiert, wie das Branchenmagazin "Variety" berichtete. Demnach wurde ausdrücklich verboten, Anmeldedaten an Menschen weiterzugeben, die nicht im eigenen Haushalt wohnen.

Hugh Johnston (63), Chief Financial Officer der Walt Disney Company, erklärte dem Bericht zufolge in einem Telefonat mit Investoren, dass man sich noch am Anfang befinde. Ab dem Sommer sollten Disney+-Konten, die unter dem Verdacht stehen, unerlaubt geteilt zu werden, neue Möglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Besitzerinnen und Besitzer eines solchen Kontos sollte es möglich sein, weitere Menschen außerhalb des Haushalts für eine zusätzliche Gebühr zu ihrem Account hinzuzufügen. Das "allgemeine Kundenerlebnis" solle mit diesem Schritt verbessert werden, hieß es. Ob die Kundschaft das aber tatsächlich als eine Verbesserung sieht, ist eher fraglich.