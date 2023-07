Bezahltes Teilen in über 100 Ländern

Wie der Streamingdienst in seinem neuen Quartalsbericht mitteilt, habe man im Mai "bezahltes Teilen in mehr als 100 Ländern erfolgreich eingeführt". Netflix habe im zweiten Quartal 2023, das die Monate April, Mai und Juni umfasst, 5,89 Millionen neue Abonnentinnen und Abonnenten hinzugewonnen.

Zusatzmitglieder seien hier allerdings nicht inbegriffen. Offenbar verzichten viele auf die Möglichkeit, das Abo von Freunden auf weitere Personen erweitern zu lassen und nutzen jetzt einen eigenen Account. In einem Brief an die Gesellschafter heißt es, dass man für das dritte Quartal einen ähnlichen Nutzeranstieg erwarte. Nun besitze der Dienst weltweit rund 238,4 Millionen zahlende User, ein Zuwachs von acht Prozent im Jahresvergleich.