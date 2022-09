Gerade noch rechtzeitig, um als Nachtrag für unsere Kinovorschau 2018 durchzugehen, hat Disney die Handlung und ein Bild von "Ralph reichts 2" veröffentlicht. In der Fortsetzung mit dem Titel "Ralph breaks the Internet" (dt.: Ralph macht das Internet kaputt) begeben sich die Videogame-Figuren Ralph und Venellope auf eine abenteuerliche Reise in die Weiten des Internets. Um das Arcade-Videospiel Sugar Rush, in dem Venellope lebt, vor dem Abschalten zu retten, müssen die beiden Freunde im Internet ein Ersatzteil für den Spielautomaten besorgen. Dabei treffen die virtuellen Arcade-Bewohner erstmals auf die Bewohner des World Wide Web.