Vom Spiel zum Spielfilm

Für alte Spielernaturen, die bereits vor drei Jahrzehnten an der Konsole gesessen sind, dürfte diese Geschichte bekannt klingen und tatsächlich handelt es sich um die Verfilmung eines klassischen Arcade-Games von 1986. Daher verlagert eine kurze Texteinblendung zu Beginn die Vorgeschichte auch in die 80er Jahre, während die Handlung des Films dann jedoch in der Gegenwart angesiedelt ist. Nach einem feurigen Auftakt im Orbit unseres Planeten und einer knappen Einführung unserer menschlichen und tierischen Protagonisten, geht‘s schon bald richtig zur Sache und der freundliche Gorilla George legt an Größe und Gefährlichkeit zu.

Sein ratloser menschlicher Ziehvater ( Dwayne Johnson) erhält Erklärungen und Hilfe durch eine Gentechnikerin ( Naomie Harris). Auch ein Agent mit Cowboymanieren ( Jeffrey Dean Morgan) beginnt mitzumischen, und ein sturer Militarist sieht als letzten Ausweg vor der gigantischen Dreifachbedrohung nur einen Nuklearschlag.

Auf Seiten der Bösen tritt ein Geschwisterpaar in Erscheinung: Jake Lacy ("Carol", "The Office") spielt derart vollendet einen strohdummen Schnösel, dass man allein durchs Zusehen Angst um absterbende Gehirnzellen bekommt, während die Schwedin Malin Akerman (Silk Spectre II aus "Watchmen") als seine Filmschwester die Denkarbeit für beide übernimmt und entsprechend skrupellos handelt. Immerhin hat man das ganze Schlamassel bloß ihrem Forschungsunternehmen zu verdanken.