"Sauerkrautkoma" auf Netflix: Bauchweh in München mit Eberhofer

Nebenbei ein Mord

Private Probleme nehmen überhaupt einen breiten Raum ein: abgesehen davon, dass es in der Ehe seines Bruders kriselt, muss sich Franz auch entscheiden, ob er seiner Langzeitfreundin Susi endlich einen Heiratsantrag machen soll. Eberhofer weiß bald gar nicht mehr, wo ihm der Kopf steht - und einen Mörder muss er auch noch finden. Doch gerade in diesem Punkt überzeugt die aktuelle Story nicht, denn die Krimihandlung wird diesmal eher zur Nebensache und das Verbrechen nur so nebenbei geklärt.