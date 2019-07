Sommerkino Wien: Stumm & Laut 2019

Nach 10 erfolgreichen Jahren am Laaerberg kam das Filmfestival STUMM&LAUT 2011 etwas näher in die Stadt und findet bereits zum achten Mal am Columbusplatz statt.

Das besondere dieser Veranstaltungsreihe ist nicht nur die Aufführung selten gezeigter historischer Filme, sondern vor allem die Kombination mit einer neuen, eigens für den jeweiligen Film arrangierten (elektronischen) Livemusik.

PROGRAMM

Donnerstag, 22.08.2019

SPEEDY

Live-Musik: LÜFTEN feat. STERZINGER

Freitag, 23.08.2019

DER FUHRMANN DES TODES

Live-Musik: BAUER.SCHLÄGER.WURF feat. DwD

Samstag, 24.08.2019

SHERLOCK JR. / A FILM JONNIE (Chaplin-Kurzfilm)

Live-Musik: BLINDBEAT

INFOS

Filmbeginn: ca. 20.00h, FREIER EINTRITT

Info-Hotline: 0699-12871500, Allgemeine Informationen: 01-219 85 45

[email protected] [email protected], www.stummundlaut.at