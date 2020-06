Sommerkino NÖ: Cinema Paradiso Open Air Kino 2020 am Rathausplatz

Live-Highlights im Open Air Kino am Rathausplatz St. Pölten

Mitsingkino „Im weißen Rössel“ mit Villa Valium - Die legendäre Filmparty als Eröffnungsspektakel

Was wäre ein Open Air Kino Sommer, ohne das große Mitmachspektakel am Rathausplatz? Wir sind zurück und lassen es so richtig krachen. Zum nationalen Kult-Klassiker „Im weißen Rössl“ mit Peter Alexander und Waltraud Haas liefert die genial witzige Theatertruppe Villa Valium eine grandiose Show und das Publikum macht mit.

Am 2.7.20, 21 Uhr

Open Air Kino Premiere

"Waren einmal Revoluzzer" mit Manuel Rubey zu Gast

Manuel Rubey und Julia Jentsch in einer frischen, österreichischen Komödie. Er ist Künstler, Musiker, versorgt zwei Kinder und Kegel. Sie ist Richterin, verdient in ihrer Familie das Geld. Alles ist bobo und cool. Bis sich ein russischer Freund der beiden meldet. Er braucht Hilfe und Geld...

Am 17.7.20, 21 Uhr, Manuel Rubey zu Gast im Open Air Kino