Sommerkino Wien: Sundown Cinema 2019

Filme, die es selten auf der Leinwand zu sehen gibt, die wieder auf die Leinwand müssen, oder die den Veranstaltern einfach am Herz liegen, finden auch im Sommerkino ihren Platz.

Schwerpunkte:

FRIDAYSFORFUTURE: An drei Freitagen im Juli gibt es Filme, die sich mit Umweltthemen und dem Klimawandel beschäftigen.

In Kooperation mit den beiden diesjährigen POPFEST -Kuratorinnen Mira Lu Kovacs (Schmieds Puls, 5kHD) und Yasmin Hafedh (Yasmo, Yasmo und die Klangkantine) werden Musikfilme vom Feinsten, sowie ein Gespräch als "Warm-Up" zum Popfest am Karlsplatz präsentiert.

Mit dem Titel ON THE ROAD gehen die Zuschauer auf Reisen an die verschiedensten Orte und mit dem Thema REVOLUTION/REBELLION (Thursdays are for revolution!) werden Filme gezeigt, die sich dem Widerstand gegen bestehende Lebensrealitäten widmen, fiktional wie auch dokumentarisch.

TICKETINFOS:

Reservierungen unter [email protected]

Einzelticket: 9€

Zehnerblock: 75€



Ermäßigungen: Kinder & Jugendliche unter 21 Jahren - 6€

Ab einem Kauf von 3 SUNDOWN Tickets kosten die Karten nur 6€

