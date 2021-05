Neue Masterminds

Es ergibt einen netten Bonus, dass Simon Pegg ab sofort nicht nur vor der Kamera als unverzichtbarer Scotty tätig ist, sondern in Gemeinschaftsarbeit mit Doug Jung auch das Skript zu „Star Trek: Beyond“ zusammengebastelt hat. Man muss freilich zugeben, dass die Drehbücher der beiden Vorgängerfilme komplexer gewirkt haben, während im neuesten Teil die Handlung sehr einfach gehalten wurde und extrem viel Zeit mit Gefechten draufgeht.

Die pure Action droht manchmal sogar störend überhand zu nehmen, was natürlich auch an einem Wechsel in der Regieführung liegen kann. Im dritten Kinoabenteuer muss die rundum erneuerte 'alte' „Star Trek“-Crew nämlich erstmals ohne J.J. Abrams auskommen. An seiner Stelle ist Justin Lin eingesprungen, den man bisher hauptsächlich als "Fast & Furious"-Macher kennt. Tatsächlich wird seine Vorliebe für schnelle Motoren deutlich bemerkbar - etwa wenn sich Captain Kirk im Verlauf der Handlung auf ein ganz spezielles Motorrad schwingen muss, um ein großes Ablenkungsmanöver zu inszenieren. Den allzu breit ausgeführten Kampfszenen zum Trotz, behält die "Star Trek"-Reihe aber nach wie vor ein hohes Unterhaltungsniveau bei.