Academy Museum: Eröffnung von Hollywoods Prestigeobjekt

Lady Gaga glänzte in schulterfreier Haute Couture, Nicole Kidman im hauchdünnen Blumenkleid, Sophia Loren mit goldenen Pailletten. Auch die Oscar-Preisträger Spike Lee, Tom Hanks, Cher, Warren Beatty, Halle Berry und "Nomadland"-Regisseurin Chloé Zhao waren am vorigen Wochenende unter den vielen Stars bei der Eröffnungsgala für das Academy Museum of Motion Pictures. Hollywood hat einen neuen Treffpunkt, der sich ganz um Filmkunst dreht – und nun für jedermann zugänglich ist.