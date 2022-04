"Akte X": Kommt Gillian Anderson zurück?

Zukunftspläne bei Netflix

Was die Zukunft für sie bringen wird, hat sie bei dieser Gelegenheit auch verraten: Sie habe soeben einen zweijährigen Netflix-Vertrag über Serien-Entwicklungen abgeschlossen und arbeite an einem neuen Projekt, das auf einer historischen Figur basiere. Auch eine vierte Staffel der düsteren Krimi-Serie "The Fall" sei angedacht.

"Akte X" ist mir 10 Staffeln auf Disney+ verfügbar.

Alle 11 Staffeln gibt es auf Amazon Prime zum Streamen. Hier geht's direkt zur Serie!

