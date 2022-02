Dana Scully, Catwoman und Annaliese Keating in einer gemeinsamen Serie?! Was klingt wie ein Manifest für popkulturellen Feminismus vom Feinsten wandelt sich in "The First Lady" zum Manifest für politischen Feminismus, der Geschichte geschrieben hat (und es immer noch tut):

Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer und Viola Davis – also drei der talentiertesten Schauspielerinnen Hollywoods – porträtieren in der am 24. April startenden Showtime-Serie die legendären US-First Ladys Eleanor Roosevelt, Betty Ford und, ganz aktuell, Michelle Obama.

Hier ist der Trailer, der Gänsehaut erzeugt: