Ana de Armas: "Friends" diente ihr zum Englischlernen

Eröffnung auf Spanisch

Die Begrüßung bei "Saturday Night Live" formulierte der "Blonde"-Star hingegen auf Spanisch. "Gracias, gracias", sagte de Armas. "He tenido un año increíble y estoy muy feliz de estar aquí presentando el programa de esta noche." (Dt.: "Danke, danke! [...] Ich hatte ein unglaubliches Jahr und bin sehr glücklich, heute Abend hier die Sendung zu moderieren.")

De Armas richtete einen besonderen Gruß an Hollywood-Urgestein Robert de Niro (79). Mit ihm hatte sie an "Hands of Stone" gearbeitet - ihre erste Schauspielarbeit in den USA. De Niro habe ihren Vater während einer Reise nach Kuba bei der Arbeit besucht. "Das war eine so nette Geste, und ich hatte das Glück, mit so vielen wunderbaren Schauspielern zusammenzuarbeiten", so die "James Bond"-Darstellerin. "Mein Vater war so stolz auf mich, und er wäre stolz, mich heute auf dieser Bühne stehen zu sehen. Ich fühle mich sehr glücklich, hier zu sein."