Wiedervereint bei Apple TV+

Nun gibt's eine Reunion der beiden sympathischen und überaus talentierten Stars – nämlich in "Ghosted", dem neuen Apple TV+-Original-Film, der sich derzeit in Produktion befindet. An ihrer Seite: Oscar-Preisträger Adrien Brody. Das berichtet "Deadline".

"Ghosted" wird als "romantisches Action-Abenteuer" beschrieben, reichlich Explosionen und Gefühle dürften also zu erwarten sein – auch, wenn man bedenkt, wer für das Drehbuch zuständig ist: Rhett Reese and Paul Wernick sorgten bereits bei "Deadpool" und "Zombieland" für einen wild-anarchischen Ritt auf der Leinwand und der grauen (aber am Ende umso farbigeren und blutüberströmten) Morallandschaft. Auch "Ghosted" dürfte also eine Ode auf den Eskapismus werden.

Wann "Ghosted" auf Apple TV+ zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.