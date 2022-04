Ukraine-Krieg: Sean Penn wollte selbst kämpfen

Sean Penn (61) hat den russischen Angriffskrieg in der Ukraine vor Ort hautnah miterlebt. Seitdem engagiert er sich für die zahllosen Opfer. Der Schauspieler dachte offenbar sogar selbst daran, zur Waffe zu greifen. Das verriet er dem Magazin "Hollywood Authentic". Wenn man in der Ukraine gewesen sei, kämen solche Gedanken ganz automatisch, so der 61-Jährige. Er frage sich manchmal, in welchem Jahrhundert er eigentlich lebe. "Gerade war ich noch an einer Tankstelle in Brentwood (L.A.) und nun denke ich daran, in den Krieg gegen Russland zu ziehen. Was zum Teufel ist hier los?"