Annika Ernst: "Bergdoktor"-Star plant noch heuer Hochzeit

Der Lockdown brachte ihnen das Liebesglück, nun wollen sie nach knapp drei gemeinsamen Jahren ihre Beziehung mit der Ehe-Schließung besiegeln: Wie "Der Bergdoktor"-Star Annika Ernst (41) im Interview mit "Bunte" bestätigt hat, ist die Hochzeit mit ihrem Partner Robert Wagner noch für das Jahr 2023 geplant. "Ja, wir werden noch dieses Jahr heiraten", sagte sie.

Geplant sei eine kleine standesamtliche Trauung im August - "nur mit Familie im Schloss Mirabell in Salzburg". Groß gefeiert werden soll im Anschluss aber auch: "Ein paar Wochen später machen wir dann noch ein großes Fest auf einem Schiff mit freier Trauung in Berlin für all unsere Freunde."