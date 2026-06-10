Anthony Guidera (1960-2026) ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler, der zuerst als Bodyguard Anthony in Francis Ford Coppolas "Der Pate - Teil III" auf sich aufmerksam machte, starb am 6. Juni in einem Krankenhaus im Großraum Los Angeles. Er wurde 65 Jahre alt. Seine Ehefrau Valarie Anderson bestätigte dem Promiportal "TMZ", dass Guidera im Mai einen Herzstillstand erlitten hatte und anschließend drei Wochen lang an lebenserhaltenden Maschinen hing.

Auch in einem bewegenden Facebook-Post bestätigte seine Ehefrau den Tod von Anthony Guidera, wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet: "Mit schwerem Herzen müssen wir den plötzlichen Tod unseres geliebten Anthony verkünden. Wir sind am Boden zerstört und versuchen, durch das Unmögliche zu atmen, nehmen jeden Moment wie er kommt. Bitte tragt dieses ewige Licht in euren Herzen und haltet unsere Familie in euren Gebeten."