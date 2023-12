Camden Toy war der Meister der Monster-Darstellung

Toy hatte sich dank seiner meist stark geschminkten Auftritte einen Kultstatus erarbeitet. Er spezialisierte sich früh in seiner Karriere auf die Verkörperung von Monstern, Dämonen, Vampiren und anderen Schreckensgestalten. Auch in der Erfolgsserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" ist er immer wieder unter verschiedenen Masken in unterschiedlichen Rollen zu sehen. Zum Beispiel als der Fanliebling-Dämon Gnarl oder auch als einer der Gentlemen in der Emmy-nominierten Kultfolge "Hush"

In einem Interview sagte Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar (46) einst, dass sie das Gesicht von Toy lange gar nicht kannte, da er immer stark geschminkt am Set erschien. In ähnlichen Auftritten spielte er unter anderem in dem späteren Spin-off "Angel - Jäger der Finsternis", aber auch in anderen Serien wie "Shameless", "The Mentalist" oder "Into the Dark" mit. Insgesamt ist er in mehr als 60 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Zum Film kam Toy über seinen Vater, der ebenfalls als Schauspieler und vor allem als Make-up-Artist in Hollywood arbeitete.