Fan-Petition

Nach Depps Niederlage vor Gericht im "Sun"-Prozess wegen angeblicher Misshandlung seiner Ex-Frau haben Fans des Darstellers im Vorjahr unter Change.Org eine Petition gestartet, in der von Warner Bros. gefordert wird, Amber Heard nicht länger am "Aquaman 2"-Projekt zu beschäftigen. Dass sie damit nicht so leicht durchdringen würden, war ebenfalls klar.