Johnny-Depp-Fans wollen Amber Heards Rauswurf bei "Aquaman 2"

Amber Heard selbst hingegen gibt sich gelassen und erklärt in einem Interview mit "Entertainment Weekly", dass sie auf jeden Fall in dieser Rolle zurückkehren werde. Sie hoffe, die Dreharbeiten zu "Aquaman 2" können irgendwann im kommenden Jahr beginnen. Zunächst ist Heard allerdings in der Stephen King-Verfilmung "The Stand" zu sehen: die Mini-Serie wird auf CBS All Access ab 17. Dezember ausgestrahlt.