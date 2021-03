"Aquaman 2": Fake News um Amber Heards Rauswurf

Rechtsstreit

Die Gerüchte sind auf den öffentlichen Rechtsstreit zwischen Heard und ihrem Ex-Mann Johnny Depp zurückzuführen. Heard wirft dem "Fluch der Karibik"-Darsteller vor, sie während der Beziehung psychisch und körperlich Missbraucht zu haben. Nachdem sich das Paar im Jänner 2017 scheiden ließ, wurde es wieder ruhiger um die beiden Superstars.

Nachdem jedoch Heard im Dezember 2018 mit der "Washington Post" über die Gewalterfahrung in der Beziehung mit Depp sprach, klagte dieser sie wegen Verleumdung. Heard wies die Vorwürfe zurück. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen und wird im Mai 2021 in einem Gerichtsverfahren in Virgina fortgeführt.

Im Sommer 2020 gerieten Depp und Heard mit ihrem Rechtsstreit wieder in das Auge der Öffentlichkeit, weil Depp die InhaberInnen der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun“ wegen Verleumdung klagte, weil diese ihn 2018 einen "Frauenschläger“ nannten. Heard war die wichtigste Zeugin im Verfahren und Depp verlor den Prozess.

Im Anschluss wurde ihm von Warner Bros nahegelegt, seine Rolle als Grindelwald im kommenden "Fantastic Beasts“-Sequel abzulegen. Das Studio und der Darsteller einigten sich und die Figur wurde mit Mads Mikkelsen nachbesetzt.