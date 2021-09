Wie in der Biografie "Arnold Schwarzenegger: The Life of a Legend" berichtet wurde, fühlten sich die OffizierInnen jedoch "unwohl" dabei, den damals 18-Jährigen ins Militärgefängnis zu schicken.

Sie waren von seinem Erfolg so beeindruckt, dass sie ihm kurzerhand ein provisorisches Fitnessstudio zur Verfügung stellten. Zudem bekam Schwarzenegger die Lebensmittel, die er benötigte, um seinen Muskelaufbau voranzutreiben. So konnte sich der Österreicher auf weitere Wettbewerbe vorbereiten.