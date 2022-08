Arnold Schwarzenegger gedenkt Michail Gorbatschow

Arnold Schwarzenegger (75) hat in einem Instagram-Post um Michail Gorbatschow (1931-2022) getrauert, der am Dienstag im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben ist. "Es gibt ein altes Sprichwort: 'Triff niemals deine Helden.' Ich denke, das ist einer der schlechtesten Ratschläge, die ich je gehört habe. Michail Gorbatschow war einer meiner Helden, und es war mir eine Ehre und Freude, ihn kennenzulernen", beginnt der ehemalige Gouverneur Kaliforniens seine Widmung. "Ich hatte unglaubliches Glück, ihn einen Freund zu nennen. Wir alle können von seinem fantastischen Leben lernen."

"Er wird für immer als Held in Erinnerung bleiben, der das kommunistische System trotz dessen, was es für seine eigene Macht bedeutete, demontiert hat", erinnert Schwarzenegger an das Vermächtnis des Friedensnobelpreisträgers. Er habe die Weisheit und den Mut gezeigt, "sich umzusehen und zu sagen: 'Das funktioniert nicht für die Menschen, jemand muss es reparieren. Wenn nicht ich, wer? Wenn nicht jetzt, wann?'"

Der ehemalige sowjetische Staatschef gehöre jetzt der Geschichte an und "ich weiß, dass er überglücklich ist, wieder mit seiner geliebten Raissa vereint zu sein, eine der größten Liebesgeschichten aller Zeiten". Am Ende fügt der 75-Jährige an: "Wenn jemand eine Chance sieht, etwas zu bewirken und der nächsten Generation eine bessere Welt zu hinterlassen, denkt er hoffentlich an Gorbatschow und fragt sich: 'Wenn nicht ich, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann?' Ich weiß, dass ich es werde."