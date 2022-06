Arnold Schwarzenegger nur virtuell bei "Austrian World Summit"

Eine etwaige Ansteckung mit dem Virus könnte die Produktion für mehr als eine Woche zum Erliegen bringen, was Millionenkosten zur Folge hätte: "Wir dachten, wir hätten hier die größten Probleme hinter uns - aber tatsächlich haben wir in Europa nun einen Krieg, der unsere Arbeit wichtiger denn je macht. Umso schwieriger war es für uns heute Nacht zu erfahren, dass Arnold Schwarzenegger dieses Jahr, so wie 2020, an unserem Summit aus der Distanz, diesmal aus Toronto, teilnehmen wird", hieß es in dem Schreiben. Die Absage sei "vor allem auch so kurzfristig - natürlich für uns alle zuerst einmal eine Enttäuschung und zeigt uns leider erneut eindringlich, dass Covid nicht vorbei ist", schrieb die Organisatorin des "Austrian World Summit".