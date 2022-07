Arnold Schwarzenegger wird 75: Ein Blick auf seine beeindruckende Karriere

Schwarzenegger als Social-Media-Star

"Arnie" etablierte sich als eine Art "Social Media-Star" - sei es in mahnenden, emotionalen Videos zum Ukraine-Krieg oder anlässlich der Stürmung des Kapitols durch Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump, mittlerweile ein Intimfeind Schwarzeneggers. In der Corona-Zeit unterhielt er mit Home-Videos - inklusive Hauptrollen für Esel Lulu und Zwergpony Whiskey.

Er trieb den Klimaschutz mit seiner globalen "Schwarzenegger Climate Initiative" und einer jährlichen Konferenz in Wien voran. Dazu gesellen sich unternehmerische Aktivitäten, etwa seine weltweiten Fitness-Messen "Arnold Classics". Auch das "Schwarzenegger Institute für State and Foreign Politics" an der "University of Southern California" (USC) will nicht vernachlässigt werden. So nebenbei steckte er auch eine zweite, schwere Herzoperation im Jahr 2018 weg, in der ihm eine 1997 eingesetzte Aortenklappe ersetzt werden musste.