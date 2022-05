Ashton Kutcher sieht Mila Kunis als "Inspiration"

Der Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher (44) hat einmal mehr öffentlich seine große Liebe zu seiner Ehefrau Mila Kunis (38) bekundet. Während eines Interviews beim Digital-Festival OMR 2022 in Hamburg sagte der "Two and a Half Men"-Star über seine Frau und Kollegin: "Sie ist unglaublich, sie hält mich am Boden, sie inspiriert mich." Die Ehe mit ihr sei die größte Investition, die er je in seinem Leben gemacht habe. Außerdem sei Kunis seine beste Freundin.

Kutcher, der in Hamburg vor allem über seine Investments in zahlreiche Unternehmen sprach, wurde während des Gesprächs auch politisch und äußerte sich einmal mehr zur Lage in der Ukraine. Der von Russland angegriffene Staat brauche seiner Meinung nach noch deutlich mehr Hilfe vom Westen. "Es reicht einfach nicht. Wir dürfen diesen Krieg nicht verlieren", sagte er. Es sei demnach unabdingbar, dass die Ukraine auch militärisch unterstützt werde.