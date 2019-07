Tom Cruise stellt den ersten Trailer zu "Top Gun 2" vor

Bei einem Überraschungsauftritt auf der Comic-Con-Messe in San Diego präsentierte Tom Cruise am 18.7. die ersten Bewegtbilder zur Fortsetzung des Kultfilms "Top Gun". In die Kinos wird das Kampfpiloten-Drama zwar erst im Sommer 2020 kommen, aber immerhin sind die Film-Fans ja lange Wartezeiten gewohnt - sie mussten sich volle 34 Jahre gedulden, bis dieses Projekt verwirklicht kommen konnte.

Natürlich verkörpert Tom Cruise auch im zweiten Teil den draufgängerischen Pete „Maverick“ Mitchell, der es als Kampfpilot zu keiner wirklich großen Karriere bringen konnte, weil er durch sein rebellisches Wesen überall angeeckt ist. Nun arbeitet Mitchell als Fluglehrer und im Trailer dürfen wir ihm dabei zusehen, wie er über einer Wüste oder verschneiten Bergesgipfeln mit seinem Jet tollkühne Manöver durchführt.

Doch seht selber: