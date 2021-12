"Aus die Maus" mit Nina Proll: Serienstart am 7. Dezember

Im Mittelpunkt von "Aus die Maus" stehen nicht die Tiere, sondern die Menschen

Bianca bekommt es in jeder Folge mit einer weiteren sehr spezifischen Ausformung der Species Homo sapiens zu tun. Die Konzentration auf das Kammerspielartige mit vielen Zweier-Szenen in einem einzigen Motiv sei dabei nicht nur dem Produktionsbudget zugutegekommen, sagt Brée, der auf den Beruf einer Tierbestatterin bei der Lektüre eines Artikels in der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" gestoßen ist.

"Für Action-Szenen wäre ich nicht der Richtige. Das aber ist echte Dialogarbeit, Graben in den Charakteren, Arbeit mit den Schauspielern. Dabei hat jede Folge eine andere Tonalität, einen anderen Stil. In einer Folge mit Gregor Bloéb nehmen wir die Netflix-Serie 'Tiger King' auf die Schaufel, eine andere Folge mit einem Zirkusclown ist an 'La Strada' angelehnt. Wir haben versucht, immer andere Zugänge zu finden, die zur jeweiligen Geschichte passen."