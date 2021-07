"Aussiewood": Die neue Traumfabrik fürs große Kino?

Stars von Matt Damon über Tom Hanks, Idris Elba, Julia Roberts und George Clooney bis hin zu Tilda Swinton haben zuletzt in Down Under gedreht oder werden demnächst erwartet.

Auch australische Film-Ikonen wie Chris Hemsworth und Nicole Kidman zieht es wieder in die Heimat. Hemsworth betonte, für ihn werde mit den Dreharbeiten für den neuen "Mad Max"-Streifen im Bundesstaat New South Wales "ein Traum wahr", weil er nach Jahren in den USA nun endlich in Australien arbeiten könne. In den nächsten Wochen soll es losgehen.