Hemsworth hebt Thor auf neues Level

"Regisseur Taika Waititi will die Rivalität der beiden weiter ausbauen und ich bin sicher, den Fans wird gefallen, was wir ihnen hier bieten", so Pratt.

So sehr Quill und Thor auch vor der Kamera streiten mögen, abseits des Film-Sets sind die beiden Darsteller beste Freunde. Pratt hat für seinen Berufskollegen nur Worte des höchsten Lobes: "Hemsworth ist großartig – er ist einfach ein Profi. Alle werden echt verblüfft sein, sobald sie merken, auf welches neue Level er im kommenden Film seine Thor-Rolle hebt. Er ist sozusagen auch im echten Leben ein Gott und es war richtig cool, mit ihm wieder zusammenarbeiten zu dürfen."

Leider werden noch etliche Monate vergehen, ehe wir uns vom Wahrheitsgehalt dieser vollmundigen Ankündigungen überzeugen können.

"Thor: Love and Thunder" startet am 5. Mai 2022 in unseren Kinos.