Judy Cramer hat in den 90ern ihren ganzen Besitz aufs Spiel gesetzt, um ihre Vision vom "Mamma Mia"-Musical zu realisieren. Ihr Engagement zahlte sich aus, denn die Uraufführung im West End war ein voller Erfolg: Mehr als 65 Millionen Menschen haben sich Donnas und Sophies Geschichte bis heute in Theatern auf der ganzen Welt angeschaut.

Mit der Veröffentlichung des Films war der Erfolg von "Mamma Mia" nicht mehr zu stoppen: Bis heute ist es das umsatzstärkste Film-Musical aller Zeiten, das nicht aus dem Hause Disney stammt. Teil 1 spielte 610 Millionen US-Dollar und "Mamma Mia: Here We Go Again" 400 Millionen US-Dollar ein. Kein Wunder also, dass die Beteiligten an einem weiteren Sequel interessiert sind.

Nun soll Teil 3 in Arbeit sein, wie Produzentin Judy Cramer gegenüber "Deadline" verriet. Ist Hauptdarstellerin Meryl Streep aber wieder mit dabei?