"Sugar Bandits": Will Smith wird zum Kriegsveteranen

Fortsetzungen mit Will Smith

Will Smith hat derzeit noch zwei weitere Filme in der Pipeline. Der vierte Teil zu “Bad Boys” ist gerade in der Postproduktion und erscheint dieses Jahr in den Kinos.

Zudem arbeitet er gerade am zweiten Teil zu “I am Legend”, die in die Filmgeschichte wohl als einer der unnötigsten Fortsetzungen aller Zeiten eingehen wird. Im Originalfilm ist Will Smiths Figur nämlich gestorben, es wurde zwar ein alternatives Ende gedreht, bei dem Smith überlebt, aber da es nicht gut beim Publikum ankam, wurde es nur in die Bonusedition der DVD gepackt. Auf dieses alternative Ende will man sich nun berufen, um Smith wieder durch das Zombie-infizierte New York streifen zu lassen. An seiner Seite wird diesmal Michael B. Jordan zu sehen sein.