In einem Interview, das Benedict Cumberbatch mit "Sky News" über den bevorstehenden Netflix-Western "The Power of the Dog" geführt hat, äußerte sich der Star über ein bedenkliches Männer-Verhalten.

Da er in dem Drama einen sehr brutalen Rancher spielt, der sich einer Frau und deren Sohn gegenüber unmöglich verhält, lag das Thema der "toxischen Männlichkeit" nahe.