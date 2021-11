Benedict Cumberbatch erlitt Nikotin-Vergiftung nach Dreharbeiten

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch ("Sherlock") hat sich nach eigenen Angaben bei Dreharbeiten für einen Film drei Mal eine Nikotinvergiftung zugezogen. Das sagte der 45-Jährige in einem Interview der Zeitschrift "Esquire UK", das am 9. November erschien.

In dem Western "The Power of the Dog" von Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Jane Campion spielt Cumberbatch einen Kettenraucher.