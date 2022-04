Andenken an TV-Legende Betty White kommen in Versteigerung

Besondere Andenken

Der Regiestuhl vom Set der TV-Sitcom "Golden Girls" mit dem Namenszug "Betty" könnte nach Schätzungen des Auktionshauses bis zu 5.000 Dollar einbringen. Eine diamantenbesetzte Brosche, die White häufig trug, wird auf bis zu 6.000 Dollar geschätzt.

Zahlreiche Stücke sollen im August an Bord des Luxusliners Queen Mary 2 auf einer Reise von New York nach England ausgestellt werden. Zudem sind Präsentationen in Museen in Chile und Irland geplant.