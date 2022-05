Bill Cosby in neuem Missbrauchsprozess wieder vor Gericht

Worum geht es im aktuellen Gerichtsverfahren?

In dem aktuellen Gerichtsverfahren wirft eine Frau Cosby nun vor, 1975 in der Playboy-Villa ihr gegenüber sexuell übergriffig geworden zu sein. Die Villa in Los Angeles wurde einst von "Playboy"-Gründer Hugh Hefner (1926-2017) bewohnt und war Schauplatz zahlreicher Filme und Fernsehserien.