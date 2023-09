Bill und Tom Kaulitz wollen "Tatort"-Kommissare werden

Bill und Tom Kaulitz über ihre Pläne für 2024

In dem Interview plauderten die Kaulitz-Brüder zudem über ihren neuen Job als Coaches bei "The Voice of Germany" (Staffel startet am 21. September). "Wir wollen unseren Talenten helfen, mit dem Druck und der Schonungslosigkeit der Musikbranche umzugehen, indem wir versuchen, ein freundschaftliches Verhältnis zu ihnen aufzubauen und ihnen viel mitzugeben", sagte Bill Kaulitz. Sie wollen den Teilnehmenden vermitteln, "dass Leute wie wir, die wirklich ständig und überall auf den Sack bekommen, trotzdem den Spaß an der Sache behalten und Kritik auch mal an uns abprallen lassen, weil wir gute Leute um uns haben".