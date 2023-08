Wegen Hollywood-Streik: Billy Porter muss sein Haus verkaufen

Auch an Disney-Chef Bob Iger (72) richtet Billy Porter kritische Worte. Es habe ihn wütend gemacht, Bob Iger sagen zu hören, "dass unsere Forderungen nach einem existenzsichernden Lohn unrealistisch" seien. "Während er 78.000 Dollar am Tag verdient?" Dafür habe er keine Worte, so Porter, der seit 2018 in der LGBTQ+-Serie "Pose" in einer Hauptrolle zu sehen ist. Er habe sich bislang nicht engagiert, weil er so wütend sei. Doch sobald er in die USA zurückkehre, werde er sich dem Streik anschließen.