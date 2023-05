Drehbuchautoren im Streik: Das sind die Folgen für Hollywood

Welche Formate sind betroffen?

Zuletzt hatten die Drehbuchautor:innen 2007 nach gescheiterten Gesprächen mit den Studios gestreikt. 100 Tage legten sie damals ihre Arbeit nieder, was die Unterhaltungsindustrie in Los Angeles etwa zwei Milliarden Dollar kostete. Die Film- und TV-Landschaft hat sich in den letzten Jahren jedoch drastisch verändert. Streaming-Produktionen haben einen größeren Herstellungszeitraum, weshalb es zahlreiche Formate gibt, die schon abgedreht, aber noch nicht veröffentlicht wurden.

Direkt betroffen sind aber TV-Shows wie “Jimmy Kimmel Live,” “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon,” “Real Time with Bill Maher,” “Late Night With Seth Meyers,” “Saturday Night Live” und “Last Week Tonight With John Oliver.” Bei Late Night-Formaten arbeiten Autor:innen bis kurz vor der Ausstrahlung, weshalb es durchaus wahrscheinlich ist, dass die Sender auf alte Episoden zurückgreifen müssen.