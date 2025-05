Schauspielerin Blake Lively (37) wird im anstehenden Gerichtsverfahren gegen ihren "It Ends with Us"-Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (41) selbst unter Eid aussagen. Das bestätigte ihr Anwalt Mike Gottlieb in einem Interview mit dem US-Magazin "People". "Ja", antwortete Gottlieb auf die Frage, ob Lively im Prozess aussagen werde. "Der entscheidende Moment für die Geschichte einer Klägerin ist vor Gericht. Wir erwarten, dass dies hier der Fall sein wird. Natürlich erwarten wir, dass sie eine Zeugin in ihrem Prozess sein wird. Natürlich wird sie aussagen."

Zahlreiche Zeugen geplant Der Anwalt der Schauspielerin erklärte zudem, dass Lively nicht die einzige Zeugin vor Gericht sein wird. "Es gibt Personen, die Zeugen von Fehlverhalten waren oder dieses erlebt haben, was für Frau Livelys Anschuldigungen relevant ist", betonte Gottlieb. "Wir erwarten, dass ihre Aussagen, insbesondere über die Geschehnisse am Set, durch Zeugenaussagen bestätigt werden." Spekulationen über Livelys Rolle im Prozess hatten bereits Ende April nach ihrer Rede bei der Time100-Gala zugenommen. Bevor sie auf der Bühne enthüllte, dass ihre Mutter vor Livelys Geburt einen Angriff eines "Bekannten von der Arbeit, der ihr das Leben nehmen wollte", überlebt hatte, spielte die Schauspielerin auf den Fall an und sagte, es gebe "so viel über die letzten zwei Jahre meines Lebens zu sagen". Ob Ryan Reynolds (48), Livelys Ehemann, ebenfalls aussagen wird, bleibt ungewiss. Er ist derzeit als Beklagter in Baldonis Gegenklage genannt, aber Livelys Team bemüht sich um die Abweisung dieser Ansprüche. "Unsere Überzeugung ist, dass sie unbegründet sind", sagte Gottlieb und fügte hinzu, dass Reynolds "möglicherweise ein Zeuge sein könnte oder auch nicht".

Weitere prominente Zeugen im Fokus In den vergangenen Monaten hatte Baldonis Team angekündigt, möglicherweise große Stars wie Taylor Swift und Hugh Jackman vorladen zu wollen. Gottlieb hält dies für unnötig: "Es ist völlig unklar, welche Relevanz diese Prominenten überhaupt für den Fall haben. Dies ist ein Fall darüber, was Blake Lively passierte, als sie Behauptungen über sexuelle Belästigung am Set äußerte. Es ist kein Fall darüber, wie Songs für den Film ausgewählt wurden. Es ist kein Fall über fiktive Marvel-Charaktere in Deadpool-Filmen." Baldonis Anwalt Bryan Freedman wies in einer Stellungnahme Gottliebs Behauptungen zurück und beschuldigte Lively, von den Fakten des Falles ablenken zu wollen. "Obwohl es für die Lively-Seite offensichtlich unangenehm ist, ist die Wahrheit keine Ablenkung. Die Wahrheit wurde durch unbearbeitete Belege, Dokumente und echte Aufnahmen klar gezeigt", erklärte Freedman.

Hintergrund des Rechtsstreits Der Fall geht auf die Dreharbeiten zum Film "It Ends with Us" im Jahr 2024 zurück, der im August in die Kinos kam. Im Dezember reichte Lively eine Beschwerde bei der kalifornischen Behörde für Bürgerrechte ein, gefolgt von einer Klage wegen sexueller Belästigung und einer angeblichen Schmutzkampagne gegen sie. Die Klage richtete sich gegen Wayfarer Studios und mehrere mit der Produktion verbundene Personen. Baldoni bestritt die Vorwürfe und reichte eine 400-Millionen-Dollar-Gegenklage ein, in der er Lively, Reynolds, Livelys Pressesprecherin Leslie Sloane und deren Firma Vision PR der Verleumdung und zivilen Erpressung beschuldigte - Vorwürfe, die Livelys Anwälte als "unbegründet" bezeichnen. Der Prozess soll im März 2026 beginnen.