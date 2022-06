Wonder Man: Kommt eine neue MCU-Serie mit Nathan Fillion?

Ist Nathan Fillion dabei?

Die Vorlage bietet also reichlich Potenzial für eine moderne, erwachsene Neu-Erzählung – besonders mit der erfolgreichen Marvel-Serie "WandaVision" im Hinterkopf. Das hat auch Disney erkannt: Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, soll eine Serie rund um Wonder Man, die an den Erfolg der bisherigen MCU-Serien anschließen und den Rubel weiter rollen lassen soll, bereits 2023 in Produktion gehen.

Verantwortlich für die Serie zeichnen "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"-Regisseur und Drehbuchautor Destin Daniel Cretton sowie Andrew Guest, der bisher zum Beispiel als Autor bei "Brooklyn Nine-Nine" und als Consulting Producer bei "Hawkeye" tätig war.

Auch das Casting ist bereits entschieden – zumindest, wenn es nach den Fans geht: die wünschen sich nämlich sehnlichst Nathan Fillion ("Castle") als Wonder Man, berichtet "Screenrant". Fillion gab Wonder Man bereits in "Guardians of the Galaxy 2", sein Mini-Auftritt fiel aber dem Schnitt zum Opfer. Ist nun seine große Chance gekommen? Fillion selbst hat sich zum Serienprojekt bis dato noch nicht geäußert.