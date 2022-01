Bob Saget wurde am 9. Jänner tot in einem Hotelzimmer in Florida aufgefunden. Der "Full House"-Star ist überraschend gestorben – dementsprechend groß ist der Schock in der Comedy-Welt, aber natürlich auch in seinem persönlichen Umfeld. Kurz vor seinem Tod trat der 65-Jährige noch auf und postete sogar auf Instagram. Seine älteste Tochter Aubrey veröffentlichte laut Medienberichten nun die letzte SMS, die sie von ihrem Vater kurz vor seinem Tod bekommen hat.

Die 34-Jährige soll den Screenshot auf ihren Instagram-Kanal geteilt haben, der auf privat gestellt ist. Darin die kurzen, aber süßen Worte ihres Dads: "Thank u. Love u. Showtime!" ("Danke dir. Ich liebe dich. Showtime!"). Bob Saget wollte noch das ganze Jahr 2022 mit seinem Comedy-Programm auf Tour gehen.