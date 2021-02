Bond-Girl und Serien-Ärztin "Dr. Quinn" Jane Seymour wird 70

Als resolute Medizinerin im Wilden Westen zählte Jane Seymour in den 90er Jahren zu den bekanntesten TV-Stars. Die Serie "Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft" flimmerte auch in heimischen Wohnzimmern jahrelang über die Bildschirme. Einem breiten Publikum bekannt geworden war Seymour auf der Kino-Leinwand: In dem James-Bond-Film "Leben und sterben lassen" spielte sie 1973 die weibliche Hauptrolle. Am 15. Februar wird sie 70 Jahre alt.

"Ich versuche heute Morgen ein bisschen wie Jane Seymour auszusehen", scherzt sie im Zoom-Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem runden Geburtstag. Sie hat immer noch dieses sympathische Lächeln - freundlich, aber mit leichter britischer Zurückhaltung. Sie ist aus ihrem Haus im sonnigen Badeort Malibu zugeschaltet. Seit 1976 lebt die ausgebildete Balletttänzerin in den USA.

Nach der dritten Ehefrau von König Heinrich VIII. benannte sie sich in Jane Seymour um. Geboren wurde sie 1951 als Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg im Londoner Vorort Uxbridge/Middlesex. Die Tochter einer Niederländerin und eines Engländers mit polnischen Wurzeln hatte mit zarten 18 Jahren ihren ersten, allerdings winzigen Filmauftritt in der Musical-Komödie "Oh! What a Lovely War" von Regisseur Richard Attenborough. Am Set lernte sie Attenboroughs Sohn Michael kennen, mit dem sie von 1971 bis 1973 verheiratet war.