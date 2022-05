Vor ein paar Monaten sprach Bradley Cooper mit dem "Variety"-Magazin über "Maestro". "Ich wollte ein Dirigent sein, seit ich ein Kind war", erzählte der Schauspieler.

Bradley Cooper übernahm die Regie von Steven Spielberg

Ursprünglich sollte Steven Spielberg (75) die Regie für "Maestro" übernehmen. Er war es, der Cooper für das Projekt an Bord holte. "Ich denke, er wusste, dass er diesen Film nicht in nächster Zeit drehen wird. Er war so nett und gab ihn an mich ab. Und das ist das, woran ich in den letzten viereinhalb Jahren gearbeitet habe", erklärte Cooper.